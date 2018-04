Lesung mit "Mord am Walberla"

Die Bücherei St. Urban lädt am Donnerstag, 19. April, um 19.30 Uhr zu einer Lesung mit Johannes Wilkes ein. Der Autor wird sein Buch "Mord am Walberla" vorstellen. Zur Handlung: In der Walpurgisnacht steigen zur nächtlichen Stunde zwei Studentinnen im Hexenkostüm das Walberla hinab und sehen einen toten Teufel am Fuß des Berges liegen. Kriminalkommissar Mütze beginnt zu ermitteln ... Die Veranstaltung findet im Gemeindezentrum St. Urban, Babenbergerring 26, statt. Der Eintritt ist frei. red