Lesung mit Krimiautorin Friederike Schmöe

Eine fesselnde Melange aus Wahrheit und Fiktion erwartet die Besucher bei der Buchvorstellung von Friederike Schmöe: Am Mittwoch, 3. April, kommt die Krimiautorin um 19.30 Uhr in die Forchheimer Weltbild-Filiale am Paradeplatz und stellt ihren neuen Roman "Geisterflug" vor. Im Mittelpunkt des Romans steht das Verkehrsflugzeug MH 370, das im Jahr 2014 mit 239 Menschen an Bord von den Radarschirmen verschwand und nie mehr gesehen wurde. red