Lesung mit Katja Brandis

Die Jugendbuchreihe "Woodwalkers" ist laut Pressemitteilung der Stadtbücherei Forchheim bei vielen Jugendlichen im Moment der Grund, zu Hause zu bleiben, das Handy wegzulegen und zu lesen. Eine Kooperation mit der Buchhandlung "'s blaue Stäffala" ermöglicht es nun, die Autorin dieser Jugendbuchbestseller, Katja Brandis, zu einer Lesung in die Stadtbücherei Forchheim einzuladen. Am Mittwoch, 3. April, um 16.30 Uhr, kann man sie live in einer Lesung erleben, ein paar Neuigkeiten über sie und ihre neue Reihe erfahren und sich natürlich ein Autogramm geben lassen. Karten sind im Vorverkauf in der Buchhandlung "'s blaue Stäffala" und in der Stadtbücherei erhältlich. red