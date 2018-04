Lesung mit Doron Schneider

Durch die Zuwanderung von Menschen aus den arabischen Gebieten nach Europa wird ein gewisses Spannungsfeld zwischen diesen und christlich, jüdisch geprägten Menschen in der westlichen Gesellschaft sichtbar. Aus diesem aktuellen Anlass hat der CVJM Ludwigsstadt, den Journalisten und Buchautor Doron Schneider am morgigen Freitag, 13. April, um 19.30 Uhr zu Gast. Er versteht sich selbst vorrangig als Dolmetscher zweier Kulturen. Er referiert "mit seiner unverkrampft lockeren und erfrischenden Art" über "Die Rolle der Araber bei der Erlösung der Juden" aus christlicher Sicht im evangelischen Gemeindehaus "St. Michael", Marktplatz 4 in Ludwigsstadt. Der CVJM Ludwigsstadt lädt dazu ein. Eintritt ist frei. red