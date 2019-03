Lesung mit Doris Wagner

Am Freitag, 15. März, wird Doris Wagner um 19 Uhr auf Einladung der Katholischen Hochschulgemeinde und der Katholischen Erwachsenenbildung Bamberg aus ihrem aktuell erschienenen Buch "Spiritueller Missbrauch in der katholischen Kirche" lesen. Die Veranstaltung findet im Hörsaal 00.25, An der Universität 2, statt. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. red