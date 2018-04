Lesung mit Christoph Poschenrieder

Während seines Stipendiums, das der Autor Christoph Poschenrieder 2015/16 in der Villa Concordia verbrachte, erschien sein Buch "Mauersegler". Am Mittwoch, 18. April, um 19.30 Uhr reist er mit neuem Roman im Gepäck nach Bamberg: "Kind ohne Namen". Sein neuestes Werk stellt er in der Buchhandlung Colibri in der Austraße 12 vor. red