Lesung in der Stadtbücherei

Die Stadtbücherei veranstaltet am Freitag, 26. April, um 19.30 Uhr eine Lesung mit dem 64-jährigen Autoren Alois Lacher aus Gerolsbach. Es stellt seinen Debütroman "Der Plan" vor. Zum Inhalt: Die 14-jährige Zita aus Oberdorf in Tirol und der 15-jährige Wolfgang aus Regensburg in Bayern verlieben sich während einer Skifreizeit unsterblich ineinander. Beide müssen in ihrer Heimat jedoch erst noch Schulzeit und Ausbildung beenden und Wolfgang anschließend noch 15 Monate Bundeswehrzeit hinter sich bringen, bis sie an eine gemeinsame Zukunft denken können. An diese Zukunft glauben sie allerdings fest. Also schmieden sie einen Plan für die lange Zeit, in der ihnen nur Briefe, Telefonate und dem Alltag abgetrotzte Kurzbesuche bleiben. Familie und Freunde machen ihnen wenig Hoffnung, dass so eine Fernbeziehung die Stürme der Jahre überdauern kann ... red