Lesung in der Kronacher Synagoge

Nur noch bis zum 14. April ist in der Kronacher Synagoge die Ausstellung "Barriere:Zonen" zu sehen. Zum Begleitprogramm der Schau gehört heute Abend auch eine Lesung von Kristin Helberg, die ihr aktuelles Buch "Syrien-Krieg, Lösung eines Weltkonflikts" vorstellen möchte. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Synagoge. Den Abschluss des Begleitprogramms bildet dann am Samstag, 13. April, ein Konzert mit syrischer Musik. Mohammed Weaz, Bassam Weaz und Hassan Zallam haben schon in Syrien gemeinsam Musik gemacht. Am Samstag werden sie auf traditionellen Instrumenten wie der Derbakkeh und der Oorg den Orient nach Kronach holen. Beginn ist ebenfalls um 19.30 Uhr. red