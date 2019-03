Lesung im Café Schubart

Fremde Welten, geheimnisvolle Wesen, vermeintlich harmlose Außenseiter und übermächtige Gegner - das erwartet die Zuhörer bei der nächsten Lesung der Autorengemeinschaft Schreibsand am Freitag, 8. März, um 16 Uhr im Nebenzimmer des Cafés Schubart. Die Autoren Daniela Geßlein und Werner Karl haben sich dem Genre Fantasy verschrieben und werden in ihren Geschichten und Romanauszügen eine Mischung aus Realität und Fiktion präsentieren. Der Eintritt zur Lesung ist frei. Schreibtalente können sich jetzt schon zur nächsten Offenen Bühne am 12. April anmelden, per Mail an: schreibsand_coburg@yahoo.de. red