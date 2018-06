Lesung im Büchercafé

sek



Eine Lesung von Hans-Jürgen Engelmann aus dem Buch "Rote Haare - Sommersprossen" findet am Sonntag, 1. Juli, ab 15.30 Uhr in Schroeder's Buchcafé in Wildflecken statt. Es geht um eine Kindheit und Jugend im Krieg und in der Nachkriegszeit in Deutschland. Anmeldungen im Buchcafé (Mail: schroeder-verlagsbuchhandlung@gmx.de , Tel.: 09745/930 01 80.