Lesung ermöglicht Spende an Weißen Ring

"Ich freue mich, dass auch in diesem Jahr wieder 400 Euro zusammengekommen sind", sagte Landrat Sebastian Straubel im Rahmen der Spendenübergabe an Helmut Will vom Weißen Ring. Wie bereits im vergangenen Jahr fand im Mai dieses Jahres wieder eine Lesung im Landratsamt statt. Diesmal hatte Nina Kutscher, Mitarbeiterin im Büro des Landrats und selbst Hobby-Autorin, einen weiteren prominenten Münchner nach Coburg geholt: Alfred Riepertinger. Riepertinger, ehemaliger Oberpräparator am Pathologischen Institut in München-Schwabing und ebenfalls Buchautor, berichtete sowohl über die spannendsten Prominenten, die vor ihm auf dem Sektionstisch lagen als auch über seine große Leidenschaft - die Mumienforschung. "Ich habe mich sehr gefreut, dass auch diese Veranstaltung wieder so gut angenommen wurde", sagte Nina Kutscher, "ich kenne Alfred nun schon einige Jahre und bin froh, dass er es nun möglich gemacht hat, einmal in Coburg aufzutreten. Die Besucherzahlen sprechen für sich und auch Alfred war beeindruckt, dass circa 100 Besucher den Weg zu uns ins Landratsamt gefunden haben."

Da Alfred Riepertinger, wie bereits Josef Wilfling im Jahr zuvor, zum "Freundschaftspreis" nach Coburg gekommen war, konnte auch in diesem Jahr eine schöne Summe gespendet werden. Sebastian Straubel, der die Lesung im Landratsamt ermöglicht hatte, entschied, das gesammelte Geld wieder dem Weißen Ring zukommen zu lassen. Helmut Will, Leiter der Außenstelle Coburg freute sich sehr, dass "sein" Verein auch in diesem Jahr wieder bedacht wurde. Im Rahmen der Spendenübergabe betonte er, dass gerade in Coburg der Weiße Ring händeringend nach ehrenamtlichen Helfern suche. "Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, kann sich sehr gerne mit uns in Verbindung setzen", sagte Will. red