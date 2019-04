Lesung: "Der fremde Deutsche"

Der Bamberger SPD ist es gelungen, Umeswaran Arunagirinathan zu einer Buchlesung in die Buchhandlung "Collibri" zu holen. "Dr. Umes", so wird er von seinen Patienten genannt, flüchtete mit zwölf Jahren ganz alleine vor dem Krieg aus Sri Lanka und kam über Umwege durch Afrika schließlich nach Deutschland. Seine Erlebnisse und Reflexionen beschreibt der Mediziner mit tamilischen Wurzeln in seinem zweiten Buch "Der fremde Deutsche - Leben zwischen den Kulturen". Die Lesung findet heute um 19 Uhr in der Buchhandlung "Collibri" statt. Der Eintritt ist frei. red