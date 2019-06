Lesetreff zu Erich Kästner

Peter Ackermann stellt im Lesetreff am Dienstag, 18. Juni, Erich Kästner vor: Schriftsteller, Drehbuchautor, Theaterkritiker, Kabarettist und natürlich Kinderbuchautor. Doch wer Erich Kästner nur noch als Kinderbuchautor in Erinnerung hat, der wird in dieser 91. Lesung mit seinen Gedichten konfrontiert. CDs lassen die Stimme von Erich Kästner hören sowie einige seiner vertonten Gedichte (Chansons). Am 18. Juni stehen ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen im Mehrgenerationenhaus, Von-Hessing-Straße 1, bereit. Kurz vor 15 Uhr beginnt die Lesung. sek