Leserin mit Spezial-Blick

Als Anna Scherbaum vor fünf Jahren die Leitung der Volkshochschule Bamberg-Stadt übernahm, wurde aus ihr eine andere Zeitungsleserin. Die gewohnte Lektüre des Fränkischen Tags erfolgt seitdem mit einem speziellen, ja professionellen Blick. Vor allem die Entwicklungen und die unterschiedlichen Meinungen in der Stadtgesellschaft beschäftigen sie, weshalb auch Leserbriefe eine große Rolle für sie spielen. "Und besonders schaue ich auf Fotos. Zu wissen ,Wer ist wer?' ist für mich sehr wichtig", erzählt die 51-Jährige am Montag, als sie auf Einladung des FT die Ausgaben der vergangenen Woche bespricht.

Vor ihr waren bereits sechs Leser in den vergangenen zwei Monaten zu Gast in der Lokalredaktion in der Augustenstraße gewesen, um Artikel zu loben oder zu kritisieren und so eine neue "Feedback-Fabrik" in Gang zu setzen. Dabei geäußerte Anregungen, wie zum Beispiel auf die ewig gleichen Bilder von Gerichtsgebäuden in Bamberg zu verzichten, wurden bereits umgesetzt. Mit Anna Scherbaum wird die FT-Blattkritik nun auf bekannte Bamberger und Multiplikatoren ausgedehnt.

"Ich habe nicht mehr so viele Rechtschreibfehler gefunden wie früher", lobte sie - ebenso wie die grafische Aufbereitung und die Themenauswahl. Andererseits würde sie sich von den Autoren eine deutlichere Positionierung wünschen, also eine, die klarer meinungsbildend ist. Sie warnt davor, zu viele Themen in einen Artikel zu packen, und animierte die Redaktion dazu, noch mehr Hintergründe zu liefern und häufiger die Sichtweise der OB-Kandidaten abzufragen. Ihr Fazit: "Ich brauche den FT - ich kriege meine Infos nirgendwo anders her!" mm