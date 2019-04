Lesereise durch Stadt

Am Dienstag, 23. April, findet bundesweit der Welttag des Buches statt. Auch die Stadtbibliothek Bad Brückenau beteiligt sich daran und geht auf Lesereise durch die Brückenauer Innenstadt.

Los geht es um 14.30 Uhr in der Stadtbibliothek, um 15 Uhr ist Station in der Sparkasse Bad Brückenau (Ludwigstraße 6) und um 15.30 Uhr gegenüber bei Raumausstattung Pfister (Ludwigstraße 7), wo Jürgen Pfister, Zweiter Bürgermeister, als Vorleser fungiert. Um 16 Uhr wird in der Buchhandlung Nikolaus (Ludwigstraße 48) vorgelesen, und zum Abschluss geht es ins Eiscafé Venezia (Ludwigstraße 31). Die Geschichten sind für Kinder ab vier Jahren geeignet. Ein Hinzukommen ist an jeder Station möglich. sek