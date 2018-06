Leser der Stadtbücherei können auch Streamen

Auf zwei Jahre begrenzt



Ab sofort können alle Leser der Stadtbücherei Lichtenfels , die im Besitz eines gültigen Bibliotheksausweises sind, online das Musikangebot von freegal Musik mit etwa 15 Millionen Musiktiteln, Musikvideos und Hörbücher nutzen. Dieser neue Service ist ebenso wie die Ausleihe von E-Books sowie der Medien vor Ort in der Stadtbücherei in der Jahresgebühr enthalten. Es entstehen dabei für die Nutzer keine weiteren Kosten. Erster Bürgermeister Andreas Hügerich SPD ) zeigte sich bei der Präsentation begeistert von der Lied-Auswahl. Der Zugriff ist via App oder Website möglich und beinhaltet drei Stunden Musikstreaming pro Tag sowie die Möglichkeit, drei Lieder pro Woche herunterzuladen. Diese verbleiben beim Nutzer und können auf Endgeräte übertragen werden. Zum Anmelden wird die Nummer des Bibliotheksausweises und das Passwort benötigt.Das neue Angebot wurde von der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen gefördert und ist vorerst auf zwei Jahre angelegt.