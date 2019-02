Lesepaten ziehen ein positives Fazit

Nach einem guten Vierteljahr Lesepatenschaft an der Grundschule Küps hatten die Initiatorinnen des Projektes, Sabine Nuber vom KoBE (Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement im Landkreis Kronach) und Ine Ferner, zu einem ersten Austauschtreffen eingeladen. Neun ehrenamtlich tätige Frauen treffen sich seit Anfang Oktober des vergangenen Jahres einmal wöchentlich am Nachmittag mit einem Kind aus einer dritten Klasse in der Küpser Schule. Dann wird eine Dreiviertelstunde gemeinsam gelesen, vorgelesen, über den Inhalt des Gelesenen gesprochen, erzählt und vor allem auch gelacht.

Viel Freude

Alle berichteten einhellig, dass es den Beteiligten viel Freude macht und die Kinder schon immer begierig auf die nächste Lesestunde hinfiebern. "Beim ersten Treffen hatten wir total die Zeit aus den Augen verloren und saßen fast doppelt so lang wie geplant. Es gab so viel zu erzählen und zu lesen und es machte meinem Lesekind und mir große Freude", schwärmte eine Lesepatin.

Im Austausch wurde schnell klar, dass Ansprüche und Niveau der Lesefertigkeiten bei den einzelnen Kindern weit auseinander gehen. Allen ist aber gemeinsam, dass es darum geht, grundsätzliche Lesefreude zu vermitteln, die persönliche Lesefähigkeit zu verbessern und damit das Selbstbewusstsein des Kindes zu stärken.

Vielfältige Rückmeldungen

Neben den bereits im Projekt Aktiven waren weitere Gäste zum Treffen geladen. So verfolgten Carmen Nüchterlein, Rektorin der Lucas-Cranach-Grundschule, und Maria-Theresa Hönick, Lehrerin an der Gottfried-Neukam-Schule, beide Kronach, interessiert die vielfältigen Rückmeldungen. An beiden Schulen sind bereits einige fleißige Lesepaten im Einsatz. Ein Zusammenschluss mit der Initiative "Lesepaten im Landkreis Kronach" wird nun von beiden Seiten angestrebt, um damit das Thema noch gezielter ausweiten und begleiten zu können.

"Gerade unsere Mittelschüler haben oft noch ein Lesedefizit aufzuholen. Die persönliche Zuwendung eins zu eins in der Lesebetreuung kann hier viel Gutes bewirken", betonte Maria-Theresa Hönick.

Als letzten Punkt des Tages erhielten die Anwesenden als fachlichen Input Hinweise auf Möglichkeiten, wo und wie man geeignete Kinderliteratur finden kann. Ine Ferner verteilte "Lesefutter", das zur Auflockerung der Lesestunden sofort zum Einsatz kommen kann. Ein gemeinschaftlich durchgeführtes Lesespiel, als weiterer Materialtipp, sorgte mit etlichen Lachern für einen zufriedenen Abschluss des informativen und kollegialen Austauschtreffens.

Auf weitere Standorte ausdehnen

Um den Pool der "Lesepaten im Landkreis Kronach" kontinuierlich auszuweiten und bei Bedarf auch auf weitere Standorte ausdehnen zu können, werden zusätzliche Ehrenamtliche gesucht. Insbesondere für junge Senioren bietet dieses Ehrenamt eine befriedigende Engagementmöglichkeit.

Interessierte melden sich bei Sabine Nuber (Telefon 09261/6709332, E-Mail: KoBE-KC@kronachcreativ.de) oder bei Regine Ferner (Telefon 09261/20404, E-Mail: ine.ferner@gmx.de). red