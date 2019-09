Der Schul- und Sozialausschuss des Kreistags trifft sich am Montag, 7. Oktober, um 14 Uhr im Landratsamt. Themen sind das Projekt "Lesepatenschaften", der digitale Bildungsatlas sowie die Schaffung eines Jugendtreffs in Stadtsteinach. Außerdem geht es um diverse Kreiszuschüsse, die Eingliederung der Fachschule für Lebensmitteltechnik ins Berufliche Schulzentrum und um die Entwicklung der Schülerzahlen an den weiterführenden Schulen. red