"Leseolympiade" am Buß- und Bettag

Der BRK-Jugendtreff "Pins" und die Pfadfinder Lichtenfels veranstalten am Buß- und Bettag, Mittwoch, 20. November zum ersten Mal eine "Leseolympiade". Für Kinder der 1. und 2. Klassen gibt es einen Lese- und Malwettbewerb. Die Kinder hören eine Geschichte und dürfen dazu eine kleine Bildergeschichte gestalten. Neben der bildlichen Wiedergabe des Gehörten, sollen die Kinder auch malen, wie die Geschichte ausgeht. Kinder der 3. und 4. Klassen können sich gleich an zwei Wettbewerben messen. Für Jugendliche der Klassen fünf bis acht wird es besonders spannend. Hier sind alle angehenden Jungautoren gefragt. Die "Leseolympiade" findet von 8 bis 13 Uhr im BRK-Jugendtreff "Pins" in Altenkunstadt statt. Anmeldung unter Telefonnummer 09571/959031 oder jugendtreff@kvlichtenfels.brk.de bis Freitag, 15. November. Für die Sieger gibt es attraktive Preise red