Am Donnerstag, 13. Juni, findet in der Stadtbücherei um 16 Uhr ein Lesenachmittag mit anschließendem Basteln für Kinder zwischen vier und sieben Jahren statt. In der Bilderbuchgeschichte "Der Grolltroll" geht dem kleinen Troll alles, was er anfängt, schief. Und so wird aus dem Troll ein wütender Grolltroll, der sich nicht einmal von seinen Freunden aufmuntern lässt. Vorgelesen und gebastelt wird im Saal der Stadtbücherei, Obere Königstraße 4a. Anmeldung unter 0951/9811912. red