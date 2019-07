Lesen, was geht: Der Sommerferien-Leseclub

Jugendliche zwischen elf und 14 Jahren können sich in der Stadtbücherei Forchheim beim kostenlosen Sommerferien-Leseclub anmelden und exklusiv Bücher ausleihen, die speziell für die Clubmitglieder angeschafft worden sind. Nach dem Lesen wird dann eine Bewertungskarte ausgefüllt, die gleichzeitig als Los dient. Mit etwas Glück kann man so einen der vielen Preise gewinnen. Der Sommerferien-Leseclub beginnt in der Forchheimer Stadtbücherei am Donnerstag, 18. Juli, und geht bis Samstag, 14. September. Wer in diesem Zeitraum drei oder mehr Bücher gelesen und bewertet hat, wird bei der Abschlussparty am Mittwoch, 18. September, um 16 Uhr mit einer Urkunde ausgezeichnet und nimmt an der Verlosung der Preise teil. red