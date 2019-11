Am Freitag, 22. November, um 19 Uhr findet die nächste Veranstaltung der Reihe "Lesen und lesen lassen" statt. Alle Lesefreunde sind eingeladen, sich in der gemütlichen Atmosphäre des Altstadtcafés zu treffen, um sich an wärmenden, erheiternden oder zum Nachdenken anregenden Texten zu erfreuen. Das Besondere an dieser Veranstaltung: Jeder Gast kann selbst etwas vortragen; aber man kann auch einfach nur zuhören. Wer etwas lesen möchte, wird gebeten sich vorab bei Museumsleiter Nicolas Zenzen zu melden (Tel. 09733 / 787 482; E-Mail: nicolas.zenzen@muennerstadt.de).

Beiträge sollten nicht länger als zehn Minuten sein. Ein jahreszeitlicher Bezug wäre schön, ist aber nicht zwingend. red