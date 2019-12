Lesen macht reich

In Zusammenarbeit mit der Sinnberg-Grundschule gelang es den Lehrerinnen Christine Steigmeier und Diana Seufert, den Soziologen, Schriftsteller und Kinderbuchautor Armin Pongs zu einer Lesung an der Henneberg-Grundschulen zu gewinnen. "Meine Arbeit", so Pongs, "ist von dem Bemühen getragen, alle Kinder nachhaltig für das Lesen und Schreiben zu begeistern. Denn ohne den Besitz dieser Kulturtechnik werden es die Mädchen und Jungen schwer haben, sich in der immer komplexer werdenden Welt zurechtzufinden."

Von Anfang an band Armin Pongs die Kinder in seinen fesselnden Erzählungen und Lesevorträge vom freundlichen und reiselustigen "Krokofil" mit ein. Da wurde gemeinsam gesungen, gesprochen, geraten - selbst gemeinsame Liegestütze standen auf dem Programm. Kein Wunder also, dass die Schüler dem fesselnden Vortrag des Autors wie gebannt lauschten, der mit seinen Worten die Garitzer Turnhalle in eine magische Schlossbibliothek und andere an den "Kini" Ludwig II. erinnernde romantische Orte verzauberte. Zuletzt versprachen alle Kinder Pongs in die Hand, Computerspiele und Fernseher in die Ecke zu verbannen und statt dessen mehr zu lesen. Ob ihnen der Zauberstein aus Pongs´ Schatzkiste dabei helfen wird? Die Lehrer der Kissinger Grundschulen hoffen, dass der Funke der Lesebegeisterung weiter wächst. red