Lesen gegen den Novemberblues

"Leben und leben lassen - Lesenswertes für und gegen den Novemberblues". Diesem Motto folgend, durchwandern Brigitte Rößler-Reuß und Regine Blümig von der Stadtbücherei am Freitag, 8. November, auf einer literarischen Reise den herbstlichen Bücherwald abseits der Bestsellerlisten. Musikalisch begleitet wird dieser Literaturabend von Gregor Kiermayer an der Gitarre. Beginn ist um 19.30 in der Kultur.werk.stadt. Karten gibt es in der Stadtbücherei und bei der VHS-Neustadt unter Telefon 09568/81145. red