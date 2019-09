Der erste Lesekurs englische Literatur (First reading course in English literature) findet ab Freitag, 4. Oktober, in Schroeder's Buchcafé in Wildflecken statt.

Cornwall ist eine Landschaft umgeben von Meer, Steilklippen, Wiesen, Hügeln und Schafen, Fischerdörfern mit zauberhaften Cottages und mitten darin Landsitzen, die oft den Hintergrund in Rosamunde Pilchers zahlreichen Romanen und Romanverfilmungen bilden.

Gelesen wird als erstes Buch sowohl in englischer als auch deutscher Sprache das Buch, mit dem Rosamunde Pilcher ihren literarischen Durchbruch hatte: "Die Muschelsucher" - "The Shell Seekers". Pilcher war eine genaue Kennerin der unterschiedlichsten Charaktere, der historischen Gegebenheiten und des sozialen Zeitgeistes und verstand es, die Handlungen ihrer Akteure in ihrem Umfeld detailliert zu beschreiben. Dies macht die Lektüre sehr reizvoll, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dieser Kurs richtet sich an Liebhaber der englischen Sprache und der Landschaft Cornwalls und Englands. Aber keine Bange: Grundkenntnisse der englischen Sprache werden nicht unbedingt vorausgesetzt. Hilfreich wäre allerdings die Anschaffung des genannten Buches sowohl in englischer als auch deutscher Sprache. Die Lektüre dient auch zur Vorbereitung einer möglichen Reise im Frühjahr 2020 nach Cornwall.

Anmeldung

Es ist eine Teilnahmegebühr für sechs Lesestunden in Schroeder's Buchcafé zu entrichten. Es können auch einzelne Stunden gebucht werden. Der Start ist Freitag, 4. Oktober (Einlass: 13.15 Uhr, Beginn 13.30 Uhr). Anmeldungen sind erbeten unter schroeder-verlagsbuchhandlung@gmx.de oder unter Tel.: 09745/930 01 80. red