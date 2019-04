Lesehund-Seminar für Kinder

Die Arbeitsgemeinschaft Mantrailing - Rettungshundestaffel und Therapiehundezentrum Kronach lädt zum nächsten Lesehund-Seminar ein. Dieses Projekt richtet sich hauptsächlich an Kinder mit einer Leseschwäche. Es findet am Montag, 29. April, ab 19 Uhr in der ehemaligen Grundschule in Ziegelerden statt. Wer Interesse an der Teilnahme hat, kann sich mit dem Vorsitzenden der AG Mantrailing, Manfred Burdich, E-Mail manfred.burdich@mac.com, in Verbindung setzen. red