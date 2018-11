Lesehelfer gesucht

Die Aktiven Bürger suchen Leselernhelfer für die Grundschule Leuchsental in Roth und die Albert-Blankertz-Grund- und Mittelschule in Redwitz Der Leselernhelfer ist ein ehrenamtlicher Helfer, der Kinder mit Leseschwächen gezielt beim richtigen Sinn erfassenden Lesen unterstützt, denn Lesen fördert auch die individuelle sprachliche Entwicklung, es ist Voraussetzung für Lernen und Verstehen und eine Grundlage für unsere Fähigkeit zur Kommunikation. Er steht dem Schützling mit Rat und Tat zur Seite, um das vorhandene Lesevermögen zu stärken. Der Leselernhelfer vergibt keine Schulnoten, sondern will helfen, diese zu verbessern. Er kommt einmal in der Woche für eine Stunde an die Schule. red