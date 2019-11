Lesefutter für Leseratten

Christian Schmidt stellt am Donnerstag, 14. November, ab 19.30 Uhr in den Bürgerstuben, Reuther Weg 6 in Weisendorf, Kinder- und Jugendliteratur vor: Klassiker, Bestseller und Neuerscheinungen - alles, was Lust aufs Schmökern macht. Die Veranstaltung ist kostenfrei; wegen der begrenzten Plätze wird um Anmeldung beim Markt Weisendorf (Telefon 09135/7120-29; E-Mail: markt@weisendorf.de) gebeten. red