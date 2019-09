"Lesefreunde" suchen Verstärkung

Wer gerne liest und sich ehrenamtlich für Kinder engagieren will, ist bei den "Bamberger Lesefreunden" willkommen. Es handelt sich dabei um ein integratives Sprachförderprojekt, das Kindern in Kindergärten, Schulen und in den Familien durch dialogisches Lesen die Freude an der Sprache und an Büchern nahebringen will. Um Lesefreundin oder Lesefreund zu werden, ist die Teilnahme an einer kostenlosen Schulung im Dialogischen Lesen eine Voraussetzung. Die nächste Schulung findet am Samstag, 28. September, um 10 Uhr in den Räumen des Migrationssozialdienstes der Awo, Theatergassen 7, statt. Für weitere Fragen und Auskünfte steht die Koordinatorin des Projektes, Kristina Stocks, telefonisch unter 0951/91700936 bzw. E-Mail lesefreunde@awo-bamberg.de zur Verfügung. red