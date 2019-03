Leseclub in der Schülerbücherei startet

Das Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus und die Offene Jugendarbeit Forchheim Nord starten am Montag, 18. März, mit einem Leseclub. Jeden Montag finden in der Schülerbücherei der Adalbert-Stifter-Schule Forchheim (Bammersdorfer Straße 58) zwischen 16 und 17 Uhr spannende und fantasievolle Aktionen rund ums Thema "Lesen" statt. Der Leseclub richtet sich an alle interessierten Kinder und Jugendlichen ab der zweiten Klasse bis zu zwölf Jahren. Zum Auftakt wartet die Welt der Superhelden und Märchen. Das Angebot ist kostenfrei. red