Nach dem Erfolg des Sommerleseclubs für Kinder und Jugendliche hat sich das Team der Stadtbibliothek Hammelburg etwas Neues überlegt: "Der Winter-Leseclub - der erste Leseclub für Erwachsene". Vom 12. November bis zum 30.Dezember kann jeder, der einen Leseausweis besitzt, am Winterleseclub teilnehmen. Die Anmeldung startet am 12. November, aber auch in den Tagen danach ist eine Anmeldung möglich. Mehr Infos unter www.bibliothek.hammelburg.de. sek