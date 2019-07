Leseabend im Altstadtcafé

Alle Bücherwürmer sind am Freitag, 2. August, eingeladen zum "Lesen und Lesen lassen". Der Leseabend findet im Altstadtcafé statt und kehrt damit wieder an seine Ursprünge zurück.Wer einen Beitrag leisten möchte, wird gebeten, sich bei Nicolas Zenzen, Kulturmanager und Leiter des Henneberg-Museums, im Deutschordensschloss (Tel. 09733/787 482; E-Mail: nicolas.zenzen@muennerstadt.de ) zu melden. Erlaubt ist, was gefällt. Die einzige Regel besagt, dass die Vorträge nicht länger als zehn Minuten dauern sollten. sek