Lernziel ist Zivilcourage

Das Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern bietet in Zusammenarbeit mit der Integrationslotsin der Stadt Coburg Workshops für Zivilcourage an. Die Workshops sind einer Mitteilung zufolge Teil des Projektes "Engagement stärken. Haltung zeigen.", das vom Bundesinnenministerium und dem Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert wird.

Im ersten Workshop "Zusammenhänge erkennen!" geht es um persönliche Erfahrungen mit Ausgrenzung und die verschiedenen Ausprägungen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, also Rassismus, Homophobie, Antisemitismus, Behinderung und weitere Formen der Abwertung. Nur wer solche Denkmuster - auch bei sich selbst - entdeckt, kann ein Rassismus-kritisches Bewusstsein entwickeln und für den Alltag und sein Engagement Handlungsmöglichkeiten daraus ableiten. Der zweite Workshop setzt sich mit dem Thema "Haltung finden!" auseinander. Die Gesellschaft ist vielfältig: Vegetarier und Fleischesser, Religiöse und Atheisten, Zugewanderte und Einheimische, Konservative und Liberale, Verheiratete und in wilder Ehe Lebende. In einer Methode erleben die Teilnehmenden, wie groß der Einfluss von sozialen und kulturellen Regeln ist, sowie die Vorstellungen darüber, was als normal gilt. Die Teilnehmenden erarbeiten gemeinsam, wie sie im Umgang mit Vielfalt eine Haltung der Gleichwertigkeit praktizieren können, ohne Grundwerte infrage zu stellen. Den Abschluss bildet der dritte Workshop "Haltung zeigen!". Auch hier wird interaktiv gearbeitet. Verschiedene Handlungstechniken werden dabei im Rollenspiel probiert und geübt.

Die dreiteilige Workshopreihe findet an folgenden Terminen statt: Montag, 8. Juli, und Mittwoch, 17. Juli, jeweils von 17.30 bis 20.30 Uhr im Foyer der Wohnbau- und Stadtentwicklungsgesellschaft Coburg mbH, Mauer 12, 96450 Coburg. Der dritte Termin findet am Mittwoch, 18. September, von 17 bis 20 Uhr im Awo-Mehrgenerationenhaus, Oberer Bürglaß 3, 96450 Coburg, statt. Die jeweils dreistündigen Workshops stehen Ehrenamtlichen, Freiwilligengruppen und Interessierten kostenfrei zur Verfügung, sind erfahrungsorientiert aufgebaut und leben von der aktiven Beteiligung der Teilnehmer. Sie bauen aufeinander auf und werden idealerweise nacheinander besucht. Sie können aber auch einzeln gebucht werden.

Für die Workshops stehen jeweils nur 15 Plätze zur Verfügung. Daher ist eine verbindliche Anmeldung per E-Mail an die Adresse Antje.Hennig@coburg.de erforderlich. Für weitere Informationen kann die Integrationslotsin der Stadt Coburg unter der Telefonnummer 09561/89-2575 kontaktiert werden. red