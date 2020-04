Lernen von zu Hause aus

Ab sofort ist eine Übersicht über digitale Bildungsangebote in der Region Bamberg verfügbar. Diese sind online abrufbar, zu Hause leicht umzusetzen und für alle Altersgruppen verfügbar. Auf www.bildungsregion-bamberg.de haben die Bildungsbüros von Stadt und Landkreis Bamberg eine Vielzahl an Angeboten zusammengestellt. Diese werden laufend erweitert und aktualisiert.

Von Anleitungen für naturwissenschaftliche Experimente über digitale Konzertbesuche bis hin zu verschiedenen Möglichkeiten des Lernens zu Hause enthält die Liste diverse Angebote. Die meisten können direkt online genutzt werden. Es gibt aber auch Ideen und Anleitungen, die ohne Laptop und Tablet ausprobiert werden können.

Alle Anbieter digitaler Bildungsangebote, insbesondere der regionalen, sind aufgerufen, diese Liste zu erweitern. Wer in Stadt und Landkreis Bamberg Bildung in einem digitalen Format anbietet, das noch nicht in der Sammlung aufgelistet ist, kann das Online-Formular auf der Website nutzen, um es nachtragen zu lassen. Ebenso können digitale Bildungsangebote gemeldet werden, die man entdeckt hat. Jeder kann in diesen Zeiten zu leicht zugänglicher Bildung beitragen.

Weitere Informationen gibt es unter folgenden Kontaktdaten. Bildungsbüro Landkreis Bamberg: bildungsbuero@lra-ba.bayern.de, Telefon 0951 85-716; Bildungsbüro Stadt Bamberg: bildungsbuero@stadt.bamberg.de, Telefon 0951 87-1435. red