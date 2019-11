Lernen macht glücklich - Ein Vortrag für Eltern

Während zu Beginn ihrer Schulzeit noch 80 Prozent der Kinder Spaß am Lernen haben, sind es unter den 13-Jährigen nur noch sechs Prozent. Tatsächlich ist früher oder später fast jedes Kind von der Schule frustriert. Ein Vortrag an der Grund- und Mittelschule Ebermannstadt vermittelt Eltern, wie sie zu Hause den richtigen Rahmen für Erfolgserlebnisse schaffen und so den Grundstein für eine glückliche Schulzeit legen können. Der Elternbeirat der Schule begrüßt hierzu die Akademie für Lernpädagogik aus Köln. Er findet dieses Thema so interessant und wertvoll, dass er diesen Vortrag für die Eltern und Lehrer der umliegenden Schulen öffnet. Der Vortrag findet am Donnerstag, 28. November, um 19 Uhr in der Aula statt. red