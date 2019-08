Lerne deine Heimat kennen - Anmeldung

Auf Anregung des Seniorenkreises Bamberg veranstaltet das Bildungswerk am Dienstag, 10. September, eine Bildungsveranstaltung unter dem Motto "Lerne deine Heimat kennen". Veranstaltungen des BBV Bildungswerks sind grundsätzlich für jedermann zugänglich. Die Teilnehmer treffen sich um 15.45 Uhr vor der Sebastianikapelle, Siechenstraße 94 in Bamberg. Die Führung von Hubertus Habel, Leiter des Gärtner- und Häckermuseums, beginnt um 16 Uhr. Die Teilnehmer besuchen: Sebastianikapelle, St. Otto, Luitpoldschule, Aussichtsplattform, Gärtnerhaus-Entwicklung, Heiliggrab-Kloster, Mittelstraßen-Kreuz, Verglasung der Bamberger Hausgärten ab etwa 1925.Im Anschluss ist eine gemütliche Einkehr im Gasthaus "Fässla", Obere Königsstraße 19-21, geplant (gegen 18.30 Uhr). Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. Die Gebühr wird am Treffpunkt kassiert. Wer nicht mit einkehrt, möge dies bei der Anmeldung mitteilen. Anmeldeschluss ist am 5. September. Weitere Infos und Anmeldung über den Seniorenbeauftragten Hubert Dietz, Telefonnummer 09544/6645, Mobil 0157/77823462 oder per Email an dietzhubert@gmail.com. red