Leonhardiritt mit Tiersegnung

Der Verein für Gebrauchshunde und der Reit- und Fahrverein führen ihren alljährlichen Leonhardiritt am Samstag, 9. November, durch. Treffpunkt für alle Hundeführer und Reiter ist um 11.30 Uhr auf dem Vereinsgelände "An der Krämere" in der Heubischer Straße. Dort findet nach dem Umzug gegen 13 Uhr die Segnung statt. red