Leon Simon erhält Sportabzeichen in Gold

Harald Kaiser, der Referent für das Deutsche Sportabzeichen (DSA) im Bayerischen Landessportverband (BLSV) Kreisverband Kronach, überreichte an Leon Simon das DSA in Gold. Das DSA verleiht der Deutsche Olympische Sportbund für gute sportliche Leistungen in verschiedenen Kategorien und Disziplinen.

Wie wichtig dies sogar für eine berufliche Karriere sein kann zeigt das Beispiel des 19-jährigen Leon Simon aus Kronach. Er bewarb sich beim Zoll und erfuhr, dass der Nachweis des DSA Einstellungsvoraussetzung ist. Um dies zu erhalten, absolvierte Simon einen 3000-Meter-Lauf in unter zwölf Minuten, die 100 Meter in 12,1 Sekunden und stellte dazu sein Können in den Disziplinen Kraft, Schnelligkeit sowie Ausdauer mit 38 Doppelseilsprüngen unter Beweis.

Harald Kaiser, Übungsleiter beim TV Unterrodach und auch Sportabzeichen-Kreisreferent und Sportabzeichenprüfer des BLSV, hat als Multiplikator darüber hinaus die Berechtigung, neue Sportabzeichenprüfer auszubilden. Prüfer werden im Landkreis gebraucht, weil auch das Interesse am DSA steigend sei, sagt Kaiser.

Im Landkreis Kronach schafften 2018 insgesamt 529 Personen das DSA, davon 411 Erwachsene und 118 Jugendliche. Bei den Sportvereinen liegt der ATSV Nordhalben mit 59 an der Spitze, vor dem TSV Stockheim (33) und dem TV Unterrodach (31).

Auch bei den Schülern ist wieder ein Anstieg zu registrieren. Gegenüber dem Durchhänger im Schuljahr 2015/2016 mit nur 152 Teilnehmern konnte man 2017/2018 an sechs Schulen auf 350 Schüler mehr als verdoppeln. Als sportlichste Schule erwies sich dabei im Landkreis die Maximilian-von-Welsch-Realschule mit 143 Schülern, gefolgt von der Grundschule Oberes Rodachtal Steinwiesen (66) und der Grundschule Pressig (62).

Das Deutsche Sportabzeichen ist ein Leistungsabzeichen und kann auf den Leistungsstufen Bronze, Silber und Gold erworben werden. Die besten Teilnehmer erhalten Geldpreise. Im Wettbewerbszeitraum von April bis Dezember haben Bildungseinrichtungen, Vereine, Unternehmen, Behörden und auch Einzelpersonen die Chance auf Preise im Gesamtwert von 100 000 Euro. Die Mitgliedschaft in einem Sportverein ist keine notwendige Voraussetzung für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens.

Anmeldungen nehmen die mit Prüfern ausgestatteten Vereine ATSV Nordhalben, TSV Stockheim, TV Mitwitz, TV Unterrodach, TVE Gehülz, TSV Weißenbrunn oder auch persönlich Harald Kaiser, Telefon 09261/521672, entgegen. eh