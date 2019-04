Lenz grüßt musikalisch

Das nächste Frühlingsliedersingen steht unter dem Motto "Nun will der Lenz uns grüßen" am heutigen Dienstag um 15 Uhr im Evangelischen Gemeindeheim, Königshofstraße, an. Aus der Zeit, in der die Volkslieder noch mehr als heute die Gefühle der Menschen wiedergaben, ist ein großes Repertoire an frohen Frühlingsliedern überliefert. Einige Schlager der Nachkriegszeit werden diese Frühlingsgefühle sicher nicht beeinträchtigen, auch wenn sie den Frühling nicht zum Thema haben. Freunde der Volkslieder und der alten Schlager sind zu einem heiteren Nachmittag eingeladen. Die Gruppe "Miteinander-Füreinander" freut sich auf viele sangesfreudige Besucher. Senioren, die nur als Zuhörer kommen möchten, sind ebenfalls willkommen. Der Eintritt ist frei. Es gibt Kaffee und Kuchen. red