Lenker verrissen, Baum umgefahren

Ein 55 Jahre alter Pkw-Fahrer war am Samstagnachmittag in der Columbiastraße in Bad Kissingen unterwegs. In einer Linkskurve verriss er das Lenkkrad, kam von der Straße ab und schleuderte gegen einen Baum. Der Baum wurde dabei gefällt. Am Wagen entstand ein Schaden von 3000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Auf ihn kommt ein Bußgeld zu. pol