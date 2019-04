Poxdorf vor 18 Stunden

Lenker berühren sich - E-Bike-Fahrer stürzt

Ein Fahrradunfall hat sich am Dienstag in Poxdorf ereignet. Am Nachmittag fuhren ein 68-Jähriger und ein 65-Jähriger mit ihren Fahrrädern in der Schulstraße. Hierbei kam es zu einer Berührung zwischen...