Lena Gorelik - zur Person

Herkunft Lena Gorelik wurde 1981 in Leningrad geboren. 1992 kam sie mit ihrer russisch-jüdischen Familie nach Deutschland. Ausbildung Sie besuchte die Deutsche Journalistenschule in München und absolvierte im Anschluss den Elitestudiengang "Osteuropastudien". Auszeichnung Bisher veröffentlichte sie sieben Bücher und erhielt für ihr literarisches Werk unter anderem den Bayerischen Kunstförderpreis. Buchprojekt Ihr nächstes Buch "Lebensgrenzen - Eine Reise entlang des Eisernen Vorhangs" wird voraussichtlich in einem Jahr erscheinen. Wohnort Lena Gorelik lebt mit ihrer Familie in München.