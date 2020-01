Ein neuer Lektürekurs in englischer Sprache unter dem Motto "We travel around the world" findet am Freitag, 14. Februar, in Schroeder's Buchcafé in Wildflecken statt. Beginn ist um 13.15 Uhr. Der Kurs findet in sechs Einheiten statt. Anmeldungen unter Tel. 09745/930 01 80 oder per Mail: schroeder-verlagsbuchhandlung@gmx.de. sek