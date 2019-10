"Leitwolf" Chris Wolf: "Aufgeben ist nicht in unserer DNA"

Bei Christopher Wolf ist derzeit Hochbetrieb angesagt. Der Forward des BBC Coburg steht in der 2. Basketball Bundesliga ProB Süd auf dem Parkett, dazu hat das Semester für den Studenten der Hochschule Coburg wieder begonnen. Im Tageblatt-Interview redet der Kapitän des BBC Coburg, wie gewohnt, Tacheles.

Chris Wolf, der BBC ist mit drei Niederlagen in die Saison gestartet. Wie ist die Stimmung?

Christopher Wolf:

Wir sind schon ein bisschen betrübt, weil wir uns das anders vorgestellt haben. Als Sportler willst du sowieso immer gewinnen. Aber wir zeigen nicht mit den Fingern aufeinander, wollen da gemeinsam rauskommen.

Was waren die Gründe für die drei Niederlagen?

Man muss klar sagen, dass wir in den ersten drei Spielen eigentlich keine Siegchance hatten. Wir waren phasenweise dran, aber wir haben noch keine Konstanz in unserem Spiel über 40 Minuten. Wenn wir einem zweistelligen Rückstand hinterherlaufen, wird es schwierig.

Was sagen Sie zu dem Vorwurf, dass die Mannschaft "zusammengewürfelt" sei?

Es ist schon eine schwierige Situation, eine ganz neue Mannschaft zu haben. Aber wir sind nicht zusammengewürfelt, eigentlich kommen alle aus der Region. Viele von uns kannten sich untereinander schon. Die Teamchemie ist am absoluten Maximum, wir verstehen uns wirklich super! Jetzt wollen wir auch zusammen Erfolge feiern.

Sie sind derzeit angeschlagen, haben eine Kapselverletzung am Daumen. Wie geht es Ihnen?

Der Arzt sagt, es besteht kein Risiko, dass die Verletzung sich verschlimmert. Gegen Hanau hatte ich noch sehr starke Schmerzen, gegen Baunach war es schon etwas besser. Aber natürlich hast du das im Hinterkopf und denkst daran, weil der Daumen beim Basketball natürlich wichtig ist. Ich hoffe, dass die Schwellung bald zurückgeht.

Dass Sie trotz der Verletzung spielen, hat sicher auch damit zu tun, dass Sie als Kapitän vorangehen wollen.

Nein, das würde ich auch machen, wenn ich nicht Kapitän wäre. Das habe ich aus dem Bamberger Jugendprogramm mitgenommen: Gewinnen ist das A und O, und ich bin wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und kann helfen, Spiele zu gewinnen - also beiße ich mich durch. Nach der Freigabe durch den Doc war mir sofort klar, dass ich spiele. Ich will erfolgreiche Zeiten in Coburg erleben!

Ihr Bruder Nico, Kapitän der Baunach Young Pikes, hat sich das Kreuzband gerissen. Wie haben Sie ihn wieder aufgebaut?

Ich war in der Halle, habe es also live miterlebt. Er hat mir gleich signalisiert, dass es etwas Schlimmeres ist. Das war natürlich sehr emotional für die ganze Familie, mit seiner Vorverletzung. Er wurde aber am Dienstag erfolgreich operiert, ist schon wieder daheim und ich bin mir sicher, dass er sich zurückkämpfen wird. Aufgeben ist nicht in unserer DNA.

Ihr Semester an der Hochschule Coburg hat wieder angefangen. Was studieren Sie?

Ich studiere Betriebswirtschaftslehre. Ich hatte das schon in Würzburg angefangen und dann an der Fernuni Hagen weitergemacht, aber weil ich langfristig in Coburg bleiben will, habe ich mich entschieden, das hier fertig zu machen.

Daniel, Anthony (BBC-Mitspieler/Anm. d. Red.) und unser neuer Co-Trainer Valentino studieren alle mit mir, da pushen wir uns gegenseitig. Ich fühle da auch eine Verantwortung für meine Frau, und mit der Aussicht auf eine Familie, muss man natürlich auch etwas haben für die Zeit nach dem Basketball.

Wie sind die Chancen für das Spiel gegen Elchingen am Sonntag?

Das Gespräch führte Martin Vogel

Elchingen ist ein superstarkes Team. Wir haben einen echt schweren Saisonauftakt, vier der Top 5-Teams an den ersten Spieltagen. Es wird extrem schwierig, so ehrlich muss man sein. In den letzten Jahren haben wir aber immer Siege gegen Elchingen geholt. Wir wissen, dass es geht. Und jedes Spiel ist neu, du kannst immer gewinnen. Ich kann natürlich keinen Sieg versprechen, aber wir wissen, dass wir es besser können, als wir es bisher gezeigt haben.