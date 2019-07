Leitungswechsel in der Tabea-Diakonie in Heiligenstadt

Der bisherige Einrichtungsleiter Thomas Zapf möchte sich nach zweieinhalb Jahren bei der Tabea-Diakonie in Heiligenstadt privat verändern. Gemeinsam mit seiner Frau Elke zieht es ihn ins Allgäu in die Nähe zur Tochter und deren Familie. In Kempten wird Zapf das "Wilhelm-Löhe-Haus" leiten und bleibt dem Diakonischen Werk Bayern somit weiterhin verbunden. An die Stelle von Zapf tritt ab August ein alter Bekannter Tabeas: Kamil Borkowski.

Bis vor wenigen Jahren war er Pflegedienstleiter und stellvertretender Einrichtungsleiter, nun übernimmt er die Leitung des Standorts. Während Elke Zapf als "Case-Managerin" geplant war, tritt an ihre Stelle Vanessa Borkowski - jetzige Leiterin des Sozialen Dienstes bei Tabea und Ehefrau des neuen Leiters.

Matthias Frost, Vorstandsvorsitzender der Tabea-Gruppe, sagt: "Wir freuen uns sehr, die personelle Situation so lösen zu können, dass alle Beteiligten sich gut damit fühlen." Mit dem Leitungswechsel sei Tabea in Heiligenstadt weiterhin gut für die Zukunft aufgestellt.

Tatsächlich sei es Thomas Zapf nicht leicht gefallen, seine Entscheidung des Weggangs zu treffen. red