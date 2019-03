Leitungsbau erfordert Straßensperrung

Für Arbeiten an der Fernwärmeversorgung ist die Casimirstraße ab Montag, 18. März, komplett gesperrt. Die Goethestraße wird in diesem Bereich auf zwei Fahrspuren eingeengt. Die Baumaßnahme dauert circa vier Wochen an. Die Einfahrt in die Tiefgarage Albertsplatz ist während der Maßnahme nur von Richtung Anger kommend möglich, teilt die Stadt Coburg mit und verweist für weitere Informationen auf ihren Baustellenblog www.coburg.de/baustellen. red