Leitungen erneuert

Die Stadtwerke Hammelburg GmbH beginnt ab Montag, 25. März, mit der Erneuerung der Trinkwasserleitung und der Neuverlegung einer Erdgasleitung in den Straßen Am Klingenbachweg und in einem Teilbereich der Häfnerstraße in Diebach.

Diese Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Ende Juni andauern und in einzelnen Bauabschnitten realisiert werden. Um eine zügige Durchführung der Arbeiten zu gewährleisten, ist es notwendig, die Erdarbeiten unter Vollsperrung der einzelnen Bauabschnitte für den öffentlichen Straßenverkehr durchzuführen. Aus diesem Grund ist in diesem Zeitraum die Zufahrt zu den Anliegeranwesen und den Parkplätzen nicht immer gewährleistet. Die Stadtwerke Hammelburg haben die betroffenen Anwohner informiert. red