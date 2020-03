Leitplanken-Kracher landet vor Gericht

Die kurvige Straße zwischen Köslau und Bühl, die nasse Fahrbahn und Split auf der Straße wurden einem 18-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis am 7. August vergangenen Jahres nachts um 3.10 Uhr zum Verhängnis. In einer Rechtskurve rutschte er nach links in eine Leitplanke.

Doch der Fahrer und seine beiden Beifahrer hatten Glück im Unglück. Sie blieben unverletzt. Am Auto entstand durch durch eine Delle und Kratzer im Lack ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Straßenmeisterei machte keinen Schaden an der Leitplanke geltend. Einen Bußgeldbescheid wegen Fahrens mit nicht angepasster Geschwindigkeit erhielt der junge Autofahrer dennoch.

Er legte Einspruch ein und musste sich daher am Montag vor dem Jugendrichter am Amtsgericht in Haßfurt verantworten. Dort beteuerte der Fahrer dem Vorsitzenden, dass er auf dem Weg zu einer Freundin nur 70 Stundenkilometer schnell gefahren sei und vor der Kurve auf 40 oder sogar 30 Stundenkilometer heruntergebremst habe.

Verteidiger Alexander Wessel regte eine Verfahrenseinstellung an, die Richter Martin Kober jedoch nicht bewilligte - wohl auch aufgrund eines Voreintrags im Verkehrszentralregister: 24 Kilometer zu viel auf dem Tacho hatte der 18-Jährige nämlich am 18. September 2017, als er innerorts geblitzt wurde.

Der Vorsitzende gewährte dem Verkehrssünder dennoch Rabatt und legte das Bußgeld auf 55 Euro fest. Der Angeklagte akzeptierte das Urteil.

Seinen Verteidiger muss der junge Autofahrer zusätzlich aus eigener Tasche bezahlen.