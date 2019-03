Leitplanke gerammt

In der Schutzplanke rechts der Fahrbahn endete die Fahrt einer 19-Jährigen mit ihrem Golf am Montagmorgen, meldete die Polizei Bad Brückenau.

Gegen 7 Uhr war ein Laster aus der Ortsmitte von Wildflecken kommend in die Staatsstraße nach Oberweißenbrunn abgebogen. Die aus Richtung Bad Brückenau fahrende junge Frau erkannte die Situation wohl zu spät und schaffte es nicht mehr, hinter dem beschleunigenden Lkw ihre Geschwindigkeit anzupassen. Nach Erkenntnissen der Streifenbeamten lag ein Vorfahrtsverstoß des Lasterfahrers nicht vor. Als Ausweg steuerte die Fahrerin nach rechts, wo sie mit der rechten Fahrzeugseite an der Leitplanke entlang schrammte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro, verletzt wurde niemand. red