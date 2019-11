Leitplanke beschädigt

Am Dienstag, gegen 16.45 Uhr, fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Pkw die Staatsstraße 2294, vom Lager kommend, in Richtung Lagerkreuzung. Nach Polizeiangaben kam er aus Unachtsamkeit nach rechts in die Leitplanke. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro, und am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Der Unfallverursacher erhielt eine Verwarnung. pol